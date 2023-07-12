Подмосковные врачи удалили женщине редкую опухоль

Подольские врачи удалили редкую опухоль слухового нерва 55-летней женщине, сообщает областной Минздрав. Пациентка поступила в городскую больницу с жалобами на головную боль, головокружение и снижение слуха левого уха.

Врачи выявили у больной невриному слухового нерва — редкую доброкачественную опухоль, возникающую в слуховом проходе. Новообразование распространяется по нерву со сдавлением мозжечка и ствола головного мозга, приводя к глухоте.

«С использованием операционного микроскопа и нейрофизиологического мониторинга мы провели микрохирургическую операцию, во время которой удалили опухоль размером 4,4х3х3,5 сантиметра», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и выписана из больницы.

Ранее подмосковные врачи удалили из яичника школьницы опухоль из жира и волос. Девочка поступила в больницу с жалобами на тянущие боли внизу живота.