Определены самые редкие породы кошек у москвичей

Герман-рекс, кимрийская, мэнская, а также цейлонская кошки стали самыми редкими породами во владении москвичей, сообщает официальный сайт мэра столицы. Самыми популярными оказались беспородные питомцы, а из породистых — шотландская вислоухая.

«У москвичей также много мейн-кунов, британских, абиссинских, бенгальских, канадских сфинксов, тайских, русских голубых кошек. Реже встречаются скоттиш-фолд, персидская, сиамская, ангорская кошки, курильский бобтейл, корниш-рекс, ориентал, девон-рекс», — говорится в сообщении.

Самые популярные и самые редкие породы определились после анализа информации о более чем 147 тысячах кошек, сохраненной москвичами в личных кабинетах портала. Регистрация питомцев на сайте мэра Москвы позволяет их хозяевам записываться онлайн к ветеринару и получать, например, напоминания о плановой вакцинации.

Ранее доктор Мясников назвал передаваемую домашними кошками опасную болезнь. Он напомнил о необходимости соблюдения правил гигиены, тщательном мытье и термической обработке продуктов, употреблении кипяченой воды и пастеризованного молока.