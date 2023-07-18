Редкое природное явление в небе над Москвой попало на видео

На кадрах запечатлено небо необычного цвета: солнце подсвечивает мезосферные облака (самые высокие, они находятся на высоте около 80 километров над поверхностью Земли). Записать ролик успел местный житель.

Ранее серебристые облака уже замечали над Москвой. Их возможно увидеть только летом и только в ночное время суток. Такие облака можно различить за более низкими кучевыми облаками.