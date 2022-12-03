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12:14, 03 декабря 2022
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Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве

Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве
Фото: Timmyjoeelzinga / Wikimedia

О приходе редкого атмосферного явления в Москву сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столичном небе зафиксированы так называемые ледяные иглы, или алмазная пыль.

«Ледяные иглы — твердые осадки в виде мельчайших кристаллов льда, парящих в воздухе, образующихся в морозную погоду и более характерных для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Нередко алмазная пыль образует в ночное время светящиеся столбы, идущие от фонарей вверх, в небо», — сообщил синоптик. Он добавил, что это явление неопасно для человека.

Тишковец также рассказал, что москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы. В ночь на 3 декабря температура воздуха опустилась до 13,5 градуса мороза.

Ранее Тишковец пообещал столичным жителям идеальную зиму с легким морозцем и сугробами.

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