Тишковец сообщил о редком атмосферном явлении в Москве

О приходе редкого атмосферного явления в Москву сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, в столичном небе зафиксированы так называемые ледяные иглы, или алмазная пыль.

«Ледяные иглы — твердые осадки в виде мельчайших кристаллов льда, парящих в воздухе, образующихся в морозную погоду и более характерных для континентальных районов Сибири и Дальнего Востока. Нередко алмазная пыль образует в ночное время светящиеся столбы, идущие от фонарей вверх, в небо», — сообщил синоптик. Он добавил, что это явление неопасно для человека.

Тишковец также рассказал, что москвичи пережили самую холодную ночь наступившей зимы. В ночь на 3 декабря температура воздуха опустилась до 13,5 градуса мороза.

Ранее Тишковец пообещал столичным жителям идеальную зиму с легким морозцем и сугробами.