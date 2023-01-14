Определены самые популярные для зимних путешествий регионы России

Москва стала самым популярным регионом России для зимних путешествий . Специалисты МТС Travel рассказали, что отдых в своей стране выбрали 96 процентов путешественников, сообщает РИА Новости.

«В тройку наиболее популярных по числу туристов регионов традиционно вошли Москва — 12 процентов, Санкт-Петербург и Краснодарский край — по шесть процентов. Северная столица в 2023 году поднялась на одну позицию в рейтинге и заняла второе место, незначительно обогнав Краснодарский край по числу посетителей», — определили эксперты.

В числе самых востребованных направлений также оказались Владимирская, Тверская области, Башкортостан, Татарстан и Калужская область. По данным сервиса, эти регионы заняли по три процента от общего турпотока страны. В десятку рейтинга также попали Смоленская область, Ставропольский край и Тульская область.

Ранее были названы самые популярные направления для путешествий на автобусе зимой.