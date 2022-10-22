Стали известны регионы России с самым высоким строящимся жильем

Регионы России с самым высоким строящимся жильем стали известны РБК из обзора Единого реестра застройщиков (ЕРЗ). Лидерами списка стали Москва, Свердловская и Рязанская области.

«Наибольшая доля жилищного строительства в России приходится на дома высотой 18-24 этажа. Это 28,6 процента от всей площади строящегося в стране жилья. На дома с 13-17 этажами приходится 19,3 процента всего объема, на дома с 9-12 этажами — 17,1 процента, с 4-8 этажами — 7,6 процента, а на дома высотой в 1-3 этажа — 1,3 процента», — сообщается на сайте.

Средняя высотность строящихся в октябре 2022 года домов в столице составляет 27,1 этажа, в Екатеринбурге и области — 22,5 этажа, в Рязани и области — 21,5 этажа. В первую пятерку рейтинга также вошли Приморский край и Республика Башкортостан (по 20,8 этажа). Средний показатель по всей России в октябре составляет 18,8 этажа.

Ранее были названы самые популярные округа Москвы для покупки жилья на этапе строительства. Лидером по количеству зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в сентябре стала Новая Москва.