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17:26, 14 марта 2023
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Инвалида-колясочника не пустили на рейс Москва — Челябинск

Инвалид-колясочник провел в аэропорту 12 часов после отказа в посадке на рейс из Москвы .

Инвалида-колясочника не пустили на рейс Москва — Челябинск

В аэропорту Шереметьево инвалиду-колясочнику Ивану Вершку отказали в посадке на рейс Москва — Челябинск. Подробностями он поделился с 74.ru. Следственные органы начали проверку.

Вершок рассказал, что его не пустили на рейс из-за слишком большой емкости аккумулятора. По его словам, с таким же аккумулятором его без проблем посадили на рейс из Челябинска в Москву той же авиакомпании. Он попытался это объяснить, но вновь получил отказ. Повод — формально он мог купить и установить другую батарею в Москве.

После отказа друзья приобрели для Вершка билет на ближайший рейс авиакомпании «Аэрофлот». Мужчина сообщил, что ему пришлось провести в аэропорту 12 часов. Сотрудники авиакомпании не предоставили ему письменный официальный отказ в перевозке и возврат по билету. Вершок направил обращение в прокуратуру.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту случившегося. Ведется установление всех обстоятельств инцидента.

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