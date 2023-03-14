Инвалида-колясочника не пустили на рейс Москва — Челябинск

В аэропорту Шереметьево инвалиду-колясочнику Ивану Вершку отказали в посадке на рейс Москва — Челябинск. Подробностями он поделился с 74.ru. Следственные органы начали проверку.

Вершок рассказал, что его не пустили на рейс из-за слишком большой емкости аккумулятора. По его словам, с таким же аккумулятором его без проблем посадили на рейс из Челябинска в Москву той же авиакомпании. Он попытался это объяснить, но вновь получил отказ. Повод — формально он мог купить и установить другую батарею в Москве.

После отказа друзья приобрели для Вершка билет на ближайший рейс авиакомпании «Аэрофлот». Мужчина сообщил, что ему пришлось провести в аэропорту 12 часов. Сотрудники авиакомпании не предоставили ему письменный официальный отказ в перевозке и возврат по билету. Вершок направил обращение в прокуратуру.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту случившегося. Ведется установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее пассажиры рейса Ташкент — Москва застряли в самолете на четыре часа. После приземления они оказались заблокированы в салоне.