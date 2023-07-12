Рейс Кемерово — Москва задержали более чем на шесть часов по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным представителей аэропорта, сейчас там ждут техника из Новосибирска для диагностики самолета. После 10:00 по московскому времени будет принято решение о вылете или отмене рейса.

В пресс-службе уточнили, что других рейсов в столицу на среду не запланировано, ближайший будет только в четверг утром, 13 июля. В Москву также можно будет вылететь с пересадкой из Новосибирска.

Ранее пассажиры рейса Стамбул — Москва застряли в турецком аэропорту более чем на 11 часов.