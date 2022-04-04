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Рейсовый автобус упал с моста в Подмосковье

Рейсовый автобус упал с моста в Подмосковье
Фото: телеграм-канал «Mash»

Рейсовый автобус с 20 пассажирами в салоне упал с моста в Подмосковье. Об этом сообщило издание Mash.

По имеющимся данным, ДТП произошло на трассе М-9, у поворота на деревню Матренино Волоколамского района. Во время движения автобус начал вилять, а, оказавшись на мосту, снес металлическое ограждение и упал с эстакады вниз. На место происшествия прибыли шесть бригад скорой помощи и вертолеты.

По данным ТАСС, в ДТП погибли два человека и 18 пострадали.

Ранее в ДТП с участием автобуса в Москве пострадал двухмесячный ребенок.

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