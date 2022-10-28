«Аэрофлот» возобновит прямые рейсы из Москвы в Каир

Прямые рейсы из Москвы в Каир с 12 ноября возобновит «Аэрофлот», сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Регулярные рейсы в столицу Египта будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении.

С 1 октября 2022 года авиакомпания уже возобновила рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В «Аэрофлоте» напомнили, что по 16:00 воскресенья, 30 октября, ожидается технический перерыв в работе всех онлайн-сервисов авиакомпании в связи с переходом на новую систему бронирования. Продажа билетов в это время будет приостановлена.

Ранее сообщалось, что на рейсы авиакомпании «Аэрофлот», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» временно приостановлена онлайн-регистрация.