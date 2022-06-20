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Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан

Москва обогнала Магадан в рейтинге благополучия граждан
Фото: Зыков Кирилл / АГН «Москва»

Москва оказалась на втором месте среди регионов России, возглавивших рейтинг социального благополучия по итогам первого квартала текущего года, обогнав при этом Магадан, сообщает Фонд развития гражданского общества.

Главным показателем исследования экспертов Фонда стало отношение средней зарплаты к стоимости потребительской корзины. Помимо столицы в топе оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Магаданская область, Чукотский автономный округ, Сахалинская область, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край.

Так, самые высокие зарплаты зафиксировали на Чукотке, в ЯНАО и в Москве, а самая дорогая потребительская корзина — на Чукотке, Камчатке и в Москве.

Ранее Москва возглавила рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные. У столицы оказался самый высокий «Индекс поездки выходного дня».

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