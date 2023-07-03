Россияне составили рейтинг культовых отечественных кинофильмов

Дилогию «Брат» к топу культовых фильмов отнесли три поколения россиян в ходе опроса медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Института современных медиа. Результаты исследования появились в распоряжении ТАСС.

Россияне поколения X (рожденные с 1963 по 1982 год) и поколения Y (рожденные с 1983 по 1997 год) назвали самыми знаковыми отечественными лентами две части фильма «Брат» режиссера Алексея Балабанова.

Граждане поколения Z (рожденные с 1998 по 2009 год) определили на место лидера серию фильмов о Гарри Поттере, снятых по мотивам произведений британской писательницы Джоан Роулинг. «Брат» и «Брат 2» они поставили на 10-ю строчку рейтинга.

Кроме того, представители поколения Х выделили кино «Москва слезам не верит», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби», «Офицеры», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Семнадцать мгновений весны» и «Терминатор». Фильмы «Терминатор», «Титаник», «Аватар», «Властелин колец», «Гарри Поттер», «Форсаж», «Бриллиантовая рука», «Матрица», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» назвали россияне, родившиеся в 80-е и 90-е годы. Молодые занесли в топ «Форсаж», «Мстители», «Бойцовский клуб», «Титаник», «1+1», «Зеленая миля», «Аватар» и «Властелин колец».

Ранее российские телеканалы составили рейтинг хоррор-фильмов о страхах.