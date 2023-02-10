Определен рейтинг лучших по качеству жизни городов России

В рейтинге, определяющем лучшие по качеству жизни города России, лидирующую позицию заняла Москва, сообщило Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

В первую десятку, помимо столицы, вошли также Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области. Вторую десятку рейтинга открывает Московская область.

При составлении рейтинга качества жизни учитываются такие направления, как уровень медицинского обслуживания, образования, жилья, инфраструктуры, досуга. Также важны чистота и экология городов, социальная защита и инклюзивность, безопасность, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и карьеры.

«Полученные данные помогают нам формировать для каждого региона индивидуальные решения, вовлекать экспертов, жителей, получать обратную связь и реализовывать проекты, которые уже доказали свою эффективность», — сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Ране Москва стала лидером среди мегаполисов по количеству продаваемого жилья.