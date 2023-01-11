Составлен рейтинг легко адаптирующихся к новой работе специалистов

Рейтинг легко адаптирующихся к новой работе специалистов составили по результатам нового опроса аналитики портала Superjob.ru. В исследовании приняли участие три тысячи представителей экономически активного населения, имеющих опыт работы на последнем месте от одного года, из всех округов страны. Первые строчки списка заняли охранники и водители.

«Среди представителей 30 популярных профессиональных групп наибольшей адаптивностью отличаются охранники — средний адаптационный период составляет 26 дней, водители — 33 дня, производители работ — 34 дня, кладовщики — 36 дней и квалифицированные рабочие — 38 дней», — говорится в материалах исследования.

При этом медленнее адаптация к новой работе проходит у программистов — в среднем 111 дней, аналитиков — 105 дней, главных бухгалтеров — 97 дней, врачей — 96 дней и HR-менеджеров — 88 дней.

Средний период адаптации у россиян составляет 60 дней. Каждому четвертому россиянину для адаптации на новом месте работы потребовалось около месяца. Каждому пятому — всего неделя. 13 процентов опрошенных заявили, что влиться в коллектив и понять принцип работы они смогли за один день. Столько же рассказали, что для этого им потребовалось три месяца. Еще у 7 процентов опрошенных привыкание к новой работе заняло полгода, у 5 процентов — год, еще 5 процентов респондентов признались, что не чувствуют себя своими на новой работе по сей день.

Также выяснилось, что россияне до 24 лет легче привыкают к новой работе — в среднем, для этого им нужно всего 42 дня. У тех, кому 25-34 года, адаптационный период продлевается до 70 дней. Женщины привыкают к новым рабочим условиям чуть медленнее мужчин — в среднем за 62 дня против 58.

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