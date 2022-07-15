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Составлен рейтинг стран по сделкам с недвижимостью в Москве

Составлен рейтинг стран по сделкам с недвижимостью в Москве
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Росреестр впервые составил рейтинг стран по сделкам с недвижимостью в Москве. Соответствующие данные были опубликованы на официальном сайте федеральной службы.

Для анализа были взяты данные по первым пяти месяцам 2021 и 2022 года. В январе-мае текущего года в Управление физическими и юридическими лицами иностранных государств было подано 6903 заявления, что на восемь процентов меньше показателя аналогичного периода прошлого года, когда в Управление поступило 7 509 заявления. Отмечается, что лидером списка как по данным 2021-го, так и по данным текущего года является Кипр. Второе и третье место два года подряд занимают Беларусь и Украина соответственно. В десятку стран в этом году вошли Казахстан, Китай, Литва, Виргинские острова, Германия, Армения и Азербайджан.

«Всего мы получили обращения от нерезидентов из 65 стран. В числе экзотических направлений — Перу, Нормандский остров Гернси, Лихтенштейн, американское Самоа, Венесуэла, Маршалловы острова, где оформлено по одной сделке», — приводятся на сайте слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Статистика подтверждает, что ажиотажа на рынке недвижимости с участием иностранных граждан нет. «Напротив, мы фиксируем незначительное снижение. При этом все возможности для оформления сделок сохранены как для физических, так и для юридических лиц», — заключил Майданов.

Ранее сообщалось, что число сделок с недвижимостью по эскроу-счетам в Москве побило рекорд. За январь-май 2022 года жители столицы зарегистрировали 45 337 «безопасных» договоров.

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