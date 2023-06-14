Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в июне в Москве составили специалисты сервиса SuperJob.

На позиции врача-стоматолога москвичам предложили зарплату от 350 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется опыт работы более шести лет после окончания ординатуры и универсальная специализация с компетенциями в терапии, хирургии и ортопедии.

Вторую строчку в рейтинге заняла вакансия врача-офтальмохирурга с окладом от 300 тысяч рублей в месяц и полным социальным пакетом, а третью — главного конструктора в строительной компании с зарплатой в 250 тысяч рублей. У кандидатов на обе позиции должен быть опыт работы от пяти лет.

По 250 тысяч рублей в месяц также предлагают платить директору по маркетингу в торгово-производственной компании и руководителю отдела информационной безопасности на электронной торговой площадке.

Ранее россиянам перечислили самые высокооплачиваемые вакансии.