Составлен рейтинг самых ненужных москвичам вещей

Рейтинг самых ненужных москвичам вещей составили аналитики сервиса «Вывоз ненужных вещей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Большинство москвичей утилизировали холодильники. Таких заявок летом было оставлено 2090 раз. На втором месте в рейтинге оказались стиральные машины (1790 штук), а на третьем — газовые плиты (более 700 штук).

Отмечается, что жители столицы могут избавиться не только от холодильников, духовых шкафов и плит, но и от старой мебели, макулатуры, мотоцикла и даже автомобиля. Большая часть вещей после переработки используется в производстве автомобилей, сантехники и мебели.

Ранее стилист призвала выбросить пять вещей из гардероба.