Реклама парикмахерской в Москве развеселила пользователей сети

Возле парикмахерской на востоке Москвы заметили уличную рекламу, развеселившую пользователей сети. Фото мелового штендера опубликовал Telegram-канал «Измайлово» группы сообществ «М125».

На снимке видно, что около салона в Измайлове установили конструкцию с надписью: «Туда иди, башка стриги» и стрелочкой, указывающей направление. «Сходили бы туда на стрижку?» — поинтересовалась у подписчиков администрация группы.

«Главное, чтобы потом не случилось "без башки выходи"», «Башка стриги — волос не стать не расти», — начали упражняться в юморе комментаторы. Фолловеры назвали рекламу отличной, но отметили, что вряд ли стали бы стричься в такой парикмахерской.

Кто-то написал, что не видит ничего предосудительного в таком способе привлечения клиентов. «Сходила бы просто посмотреть на этих парикмахеров и тех, кто от них выходит. Если хорошо делают свою работу, почему нет?» — заявила участница дискуссии.

Ранее россиян развеселила столичная реклама шаурмы. Многие фолловеры при этом поддержали предпринимателей.