Снегопады в Москве побили рекорд 1941 года

Рекорд 1941 года побили декабрьские снегопады в Москве. Об этом в понедельник, 19 декабря, в своем Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня утром высота снежного покрова в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в 34 сантиметра», — написал он.

Синоптик уточнил, что это самый высокий показатель с начала зимы и повторение суточного рекорда по высоте снежного покрова, установленного 81 год назад, 19 декабря 1941 года.

Метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что таких сугробов не было со времен битвы за Москву. В Подмосковье, по его словам, самые большие сугробы был зафиксированы в Коломне — 42 сантиметра, и Черустях — 44 сантиметра.

«С учетом ожидаемых метеоусловий и грядущей оттепели дальнейший прирост снега не прогнозируется, а, напротив, произойдет его уплотнение и усадка», — уточнил Тишковец.

Ранее житель Подмосковья придумал необычный способ уборки снега во дворе и попал на видео. На кадрах видно, что мужчина прикрепил отвал для снега к капоту своего авто и проехал по двору, расчистив дорожку.