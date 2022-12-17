19:41, 17 декабря 2022
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Необычный способ уборки снега в подмосковном дворе попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Люберцы SOS | Новости»
Житель Подмосковья придумал необычный способ уборки снега во дворе и попал на видео. Ролик опубликован в Telegram-канале «Люберцы SOS | Новости».
На кадрах видно, что мужчина прикрепил отвал для снега к капоту своего автомобиля «Ока». Затем россиянин проехался на машине по двору и расчистил дорожку для пешеходов.
Находчивость героя видео восхитила комментаторов. «Молодец», «Вот нормальный чувак. Не жалуется, а выходит и делает», — написали они. Кто-то в шутку сравнил владельца «Оки» с известным русским изобретателем Иваном Кулибиным. Однако некоторые отметили, что уборку двора лучше доверить работникам ЖКХ.
Ранее коммунальщики в Подмосковье придумали новый способ уборки снега с крыш. Для этой цели они использовали трактор.