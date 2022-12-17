Необычный способ уборки снега в подмосковном дворе попал на видео

На кадрах видно, что мужчина прикрепил отвал для снега к капоту своего автомобиля «Ока». Затем россиянин проехался на машине по двору и расчистил дорожку для пешеходов.

Находчивость героя видео восхитила комментаторов. «Молодец», «Вот нормальный чувак. Не жалуется, а выходит и делает», — написали они. Кто-то в шутку сравнил владельца «Оки» с известным русским изобретателем Иваном Кулибиным. Однако некоторые отметили, что уборку двора лучше доверить работникам ЖКХ.

Ранее коммунальщики в Подмосковье придумали новый способ уборки снега с крыш. Для этой цели они использовали трактор.