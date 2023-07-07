В Москве обновлен рекорд самой теплой ночи

«Тропическая ночь» 7 июля в Москве обновила рекорд 1954 года, сообщает в личном Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью в Москве был обновлен суточный рекорд самой высокой минимальной температуры воздуха. Еще никогда, за всю историю наблюдений за погодой, ночь 7 июля не была такой теплой», — написал синоптик.

По словам Леуса, минимальная температура воздуха минувшей ночью составила 21,8 градуса. Это на 0,7 градуса теплее прежнего достижения, установленного в 1954 году.

Ночь называется тропической, когда в ночное время столбики термометров не опускаются ниже 20 градусов. С отсылкой на мнения врачей, метеоролог отметил, что такие ночи опаснее для здоровья, чем жара в дневное время. Если ночью хотя бы немного холодает, организм успевает отдохнуть от дневной тепловой нагрузки. В условиях тропической ночи этого не происходит, и быстрее наступает усталость, ощущается недомогание, возможны обострения хронических болезней, заявил он.

Ранее был назван самый жаркий день на этой неделе.