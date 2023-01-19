Рекордное число предложений жилья в новостройках зафиксировали в Москве

Рекордное за всю историю число предложений жилья в новостройках Москвы зафиксировали специалисты компании «Метриум», сообщает РБК.

«Исторический максимум был достигнут, потому что на рынок продолжают выходить проекты, реализация которых была отложена из-за пандемии COVID-19», — объяснила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

По ее словам, девелоперы рассчитывали на высокий отложенный спрос после окончания действия коронавирусных ограничений, но специфические социально-политические обстоятельства 2022 года привели к снижению покупательской активности.

«В результате, начиная с прошедшей весны, темпы роста объема предложения ежемесячно превышают показатели спроса», — сказала специалист.

В декабре 2022 года на первичном рынке столицы на продажу было выставлено 70,4 тысячи квартир и апартаментов. Из них в старой Москве предлагалось 52,3 тысячи лотов, а в ТиНАО — 18,09 тысячи. В 2023 году застройщики рассматривают вариант сокращения запуска новых проектов, отметила Коркка.

Ранее стало известно, что в 2022 году скидки на вторичное жилье в старой Москве достигли рекордных за последние пять лет значений. Средний размер дисконта составил пять-десять процентов.