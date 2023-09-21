Москвичи взяли в ипотеку рекордное количество квартир

Рекордное количество договоров ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках Москвы — 14 202 — зафиксировал в августе 2023 года Росреестр. Оно на 6,7 процента превышает показатель июля (13 309) и на 53,4 процента больше показателя августа 2022 года (9 261).

«В Москве впервые был превышен порог в 14 тысяч ипотечных сделок за месяц при покупке квартир. Прошлый рекорд был зафиксирован в декабре 2021 года и составил 13 552 договора, что почти на пять процентов меньше текущего значения», — заявил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.

За первые восемь месяцев нынешнего года было зарегистрировано 92 240 ипотечных договоров, что также стало рекордом за все время ведения московской статистики.

Ранее Росреестр зафиксировал рекордное количество электронных сделок с жильем в Москве.