Москвичам пообещали рекордное тепло в начале января

Рекордное тепло пообещал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с ТАСС он отметил, что в начале 2023 года в городе ожидается плюсовая температура.

«1 января 1973 года был зафиксирован рекорд температуры воздуха в Москве. Он составлял плюс 4,2 градуса. В 2023 году показатели температуры приблизятся или даже превзойдут этот рекорд, так как прогнозируется плюс три-пять градусов в столице, а по области даже до плюс шести градусов», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье, 1 января, в столице ожидаются осадки в виде дождя и гололедица. В понедельник, 2 января, в городе похолодает до минус трех градусов, во вторник температура воздуха понизится до четырех градусов мороза.

Ранее москвичам пообещали также оттепель в новогоднюю ночь.