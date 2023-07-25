На распродаже недвижимости в Москве зафиксировали рекордный спрос

Рекордный спрос на квартиры и апартаменты в Москве в 2023 году зафиксировали организаторы ежегодной акции «Черная пятница», передает РБК.

«За девять лет проведения акции мы впервые увидели такую высокую активность участников. В первые сутки было забронировано две трети всех лотов, основная часть из них пришлась на квартиры и апартаменты», — рассказала организатор и руководитель акции Юлия Солодовникова.

По ее словам, застройщикам даже пришлось добавлять лоты в акционный список, чтобы приобрести недвижимость со скидкой смогли все желающие.

Акция проходила 21-23 июля, общая выручка ее участников составила 8,2 миллиарда рублей. Средняя стоимость одного лота составляла 15 миллионов рублей, а максимальный размер скидки — 45 процентов.

Ранее была названа средняя площадь квартир в столичных новостройках.