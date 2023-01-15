Москвичка попросила о помощи в поиске культового реквизита из «Операции "Ы"»

Помощи в поиске культового реквизита из фильма режиссера Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» попросила москвичка в сообществе «Соседи. Белорусская — Новослободская — Маяковская» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Женщине нужна кошка-копилка.

«Дорогие соседи! Буду вам очень благодарна за помощь-совет и, возможно, сарафанное радио. Помогите воплотить мечту детства моей мамы. В глубоком детстве ей такую кошку-копилку не купили… Прошло больше 50 лет, но она не может забыть о своей детской невоплощенной мечте, хотя умом прекрасно понимает, что это явно не шедевр мирового искусства», — написала она. Россиянка добавила, что давно «мониторит» различные сервисы по продаже старых вещей, но пока безрезультатно.

Одна из подписчиц интернет-сообщества вспомнила, что культовые копилки появлялись и в другом фильме Гайдая — «Не может быть!», в квартире, где по сюжету проходит свадьба. Она привела цитату из интервью вдовы знаменитого режиссера, актрисы Нины Гребешковой, где та рассказала, что копилки делали на заказ. Изначально кошек было несколько десятков, но до наших дней точно дожили всего четыре: три сейчас находятся в реквизиторском цехе «Мосфильма», еще одна — в музее киностудии.

Большинство юзеров сошлись во мнении, что желающей сделать матери приятное москвичке стоит также заказать изготовление копилки в мастерской.

Ранее москвичка обратилась за помощью к жителям своего района. Женщина рассказала, что находится в поиске глаза и получила поддержку пользователей сети.