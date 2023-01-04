Город
16:26, 04 января 2023
1 мин.

Около 40 процентов россиян запланировали сделать ремонт в 2023 году

Около 40 процентов россиян запланировали сделать ремонт в 2023 году
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Около 40 процентов россиян планируют сделать ремонт в 2023 году, следует из совместного опроса «Работа.ру» и «Ремонт со Сберуслугами», результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

«40 процентов опрошенных россиян планируют сделать ремонт квартиры или дома, где они проживают. При этом больше хотят обновить жилье женщины (56 процентов), чем мужчины (44 процента)», — говорится в материалах исследования.

При этом 41 процент респондентов хотят сделать косметический ремонт некоторых помещений, а 29 процентов планируют поменять интерьер во всех комнатах. На капитальный ремонт всего дома или квартиры рассчитывают 18 процентов опрошенных россиян, а 12 процентов намерены отремонтировать только некоторую часть жилья.

Треть россиян планируют делать ремонт самостоятельно, 16 процентов хотят заказать услуги профессиональной бригады, почти половина респондентов перепоручат специалистам только часть работ, а остальное будут делать самостоятельно.

Ранее жительница столицы вспомнила о скачках цен на стройматериалы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.