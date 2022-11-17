Россияне раскрыли потраченные на ремонт жилья суммы

Суммы, потраченные на ремонт жилья, раскрыли россияне в опросе онлайн-ретейлера «Всеинструменты.ру» и системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise, сообщает ТАСС.

«По словам трети россиян (33 процента), на ремонт они потратили более 500 тысяч рублей. Еще 18 процентов опрошенных заплатили от 200 до 300 тысяч рублей, десять процентов вложили в обновление от 100 до 200 тысяч рублей. Пятая часть респондентов (19 процентов) делала косметический ремонт и потратила менее 50 тысяч рублей», — говорится в материале исследования.

Опрос показал, что больше половины россиян занимались ремонтом всей квартиры, четверть опрошенных обновляли одну комнату, а 22 процента респондентов приводили в порядок свой загородный дом. При этом каждый второй прибегал к помощи профессионалов, 25 процентов опрошенных просили присоединиться друзей или семью и 21 процент россиян делали ремонт самостоятельно.

Ранее бывший муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров показал ремонт в московской квартире.