Московский ресторан рэпера Басты загорелся во время поздравления посетителя

Причиной ЧП стали загоревшиеся декорации под потолком. У одного из посетителей ресторана был день рождения. В честь него в зале зажгли пиротехнические фонтаны. Огонь с них перекинулся на украшения.

В результате случившегося никто не пострадал, уточнили в Mash. На кадрах видно, что пожар ликвидировали с помощью огнетушителя.

Ранее на видео попал пожар в подмосковном хостеле. В его тушении приняли участие 18 единиц техники и 61 человек.