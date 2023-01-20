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12:27, 20 января 2023
1 мин.

Московский ресторан рэпера Басты загорелся во время поздравления посетителя

Московский ресторан рэпера Басты загорелся во время поздравления посетителя
Кадр: Telegram-канал Mash

В ресторане Frank By Basta в центре Москвы произошло возгорание. Инцидент в заведении, совладельцем которого является известный рэпер Баста, попал на видео в Telegram-канале Mash.

Причиной ЧП стали загоревшиеся декорации под потолком. У одного из посетителей ресторана был день рождения. В честь него в зале зажгли пиротехнические фонтаны. Огонь с них перекинулся на украшения.

В результате случившегося никто не пострадал, уточнили в Mash. На кадрах видно, что пожар ликвидировали с помощью огнетушителя.

Ранее на видео попал пожар в подмосковном хостеле. В его тушении приняли участие 18 единиц техники и 61 человек.

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