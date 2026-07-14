Ресторан в Москве представил десерт с настоящими муравьями

В Москве продолжают удивлять гастрономическими экспериментами. Так, один из столичных ресторанов представил необычную версию знакомого многим десерта «Муравейник», ингредиентом которой стали настоящие муравьи. Об этом сообщает «Москвич Mag».

Авторы блюда решили сохранить привычную хрустящую основу, но добавить ей таежный характер. В состав вошли кедровое пралине, гели из ели, березы и трав, варенье из сосновых шишек. Финальным акцентом стали муравьи, которых предварительно варят в лимонном сиропе, а затем высушивают, чтобы сохранить текстуру.

Новинка быстро разошлась по соцсетям и вызвала бурное обсуждение. Одни пользователи назвали десерт интересным гастрономическим опытом и признались, что хотели бы его попробовать. Другие, наоборот, сочли идею слишком экстравагантной.

Особенно активно обсуждали комментарий владелицы формикариев, которая раскритиковала использование муравьев ради эффектной подачи и назвала это бессмысленной жестокостью. Впрочем, нашлись и те, кто пошутил, что после многочисленных жалоб на насекомых в продуктах повара решили превратить их в главный гастрономический тренд.

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