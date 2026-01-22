Ревнивая москвичка напала на мужа с ножом и сама же спасла его

В Москве ревнивая жена ударила мужа-таксиста ножом из-за вскрывшейся измены. Об инциденте пишет «МК».

Москвичка решила отомстить супругу и договорилась встретиться с ним. Увидев мужа, она сразу нанесла удар ножом в область предплечья. Испугавшись содеянного, жена вызвала экстренные службы.

Скорая помощь отвезла пострадавшего в медучреждение, где он получил необходимую помощь. После этого мужчина был отпущен домой мириться с женой. Заявление о нападении он писать не стал.

Ранее москвич напал на кассира в баре, потому что тот отказался включить ему песню «Я русский» исполнителя Shaman. Сначала он вызвал кассира на дуэль на улицу, а затем стал угрожать работнику бара ножом.