В Минздраве назвали способ вернуть здоровый режим сна после праздников

Способ вернуть здоровый режим сна после праздников назвала главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова в официальном Telegram-канале ведомства.

«Чтобы вернуть правильный режим перед сном нужно прогуляться, воздержаться от просмотра телевизора и экрана смартфона, организовать сон в хорошо проветриваемой комнате, выключить все источники освещения», — рассказала специалист.

Она напомнила, что для сохранения здорового режима необходимо сбалансированно питаться, исключать плотный ужин за три часа до сна и добавить в рацион сыр, шпинат и курицу. При этом нужно стараться избегать употребления кофе и никотина за несколько часов до сна.

Ранее главный врач Центральной клинической психиатрической больницы им.Ф.А.Усольцева, главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин объяснил суть так называемого постотпускного синдрома, который нередко появляется у людей после длинных праздников.