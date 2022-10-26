В Подмосковье приговорили к сроку в колонии строгого режима убийцу матери

К восьми с половиной годам колонии строгого режима приговорил суд убившего свою мать жителя подмосковного Красногорска. Об этом в среду, 26 октября, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Приговор в законную силу не вступил, срок обжалования — десять суток.

«Собранные следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 30-летнему местному жителю», — говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Следствием и судом установлено, что 24 июня 2022 в квартире дома на улице Братьев Горожанкиных города Красногорска он поссорился с матерью и «нанес женщине не менее десяти ударов в область головы и туловища. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия».

Ранее сообщалось об окончании расследования и передаче в суд дела о смерти пятилетнего мальчика, утонувшего в подмосковном водохранилище. Его отца обвиняют по статье 125 («Оставление в опасности») и части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).