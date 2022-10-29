Город
10:11, 29 октября 2022
1 мин.

В ГИБДД москвичам порекомендовали поменять резину

В ГИБДД москвичам порекомендовали поменять резину
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД порекомендовали жителям Москвы поменять резину на автомобиле, не дожидаясь заморозков, которые придут в столицу уже на следующей неделе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Наши советы: меняйте резину на зимнюю, когда температура доходит до плюс 5-7 градусов. Заполните бак "незамерзайкой", проверьте износ шин — высота протектора должна быть не меньше четырех миллиметров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД напомнили, что необходимо отбалансировать колеса и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда. Берегите себя», — добавили в ведомстве.

Ранее синоптик Михаил Леус посоветовал столичным жителям поменять резину на зимнюю до понедельника, 31 октября.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.