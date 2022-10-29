В ГИБДД москвичам порекомендовали поменять резину

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД порекомендовали жителям Москвы поменять резину на автомобиле, не дожидаясь заморозков, которые придут в столицу уже на следующей неделе. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Наши советы: меняйте резину на зимнюю, когда температура доходит до плюс 5-7 градусов. Заполните бак "незамерзайкой", проверьте износ шин — высота протектора должна быть не меньше четырех миллиметров», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ЦОДД напомнили, что необходимо отбалансировать колеса и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Не откладывайте "переобувку" до первого гололеда. Берегите себя», — добавили в ведомстве.

Ранее синоптик Михаил Леус посоветовал столичным жителям поменять резину на зимнюю до понедельника, 31 октября.