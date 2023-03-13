Спрогнозирован резкий рост предложения одного вида жилья в Москве

Резкий рост предложения элитного жилья в Москве спрогнозировали аналитики компании «Метриум», передает РБК. В нынешнем году застройщики планируют завершить и ввести на рынок недвижимости 41 корпус домов такого типа, что в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Так, в первом квартале 2023 года планируется реализация 34 корпусов, во втором квартале — трех корпусов, в четвертом квартале — четырех. В третьем квартале ввода новых корпусов не будет. Большинство элитных жилых комплексов находятся в центре столицы, два — на западе и один на северо-западе города, отметили эксперты.

По словам директора управления «Метриум Премиум» Анны Раджабовой, большая часть покупателей сейчас приобретают элитную недвижимость не для инвестирования, а для проживания. При этом чаще всего они выбирают квартиры в сданных домах и комплексах на последних стадиях строительства.

Ранее аналитики сообщали, что в Савеловском районе Москвы построят самое дешевое премиальное жилье.