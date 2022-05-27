Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео, которое сняли очевидцы стычки и опубликовали в группе «МЫТИЩИ.LIVE» социальной сети «ВКонтакте». Жильцы одного из домов в Мытищах оказались свидетелями скандала между случайными прохожими и, по всей видимости, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства.

На кадрах видеоролика один из горожан набрасывается на газонокосильщиков, а те отбиваются от подручными средствами. Затем один из рабочих схватился за косу и стал ею отгонять дебошира.

Местные жители считают, что конфликт начался из-за неаккуратного кошения газона работниками. «Вроде бы трава вылетела из-под техники и попала на мужчин рядом. Один из них психанул», — сказала очевидица инцидента.