Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео
Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео, которое сняли очевидцы стычки и опубликовали в группе «МЫТИЩИ.LIVE» социальной сети «ВКонтакте». Жильцы одного из домов в Мытищах оказались свидетелями скандала между случайными прохожими и, по всей видимости, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства.
На кадрах видеоролика один из горожан набрасывается на газонокосильщиков, а те отбиваются от подручными средствами. Затем один из рабочих схватился за косу и стал ею отгонять дебошира.
Местные жители считают, что конфликт начался из-за неаккуратного кошения газона работниками. «Вроде бы трава вылетела из-под техники и попала на мужчин рядом. Один из них психанул», — сказала очевидица инцидента.
В драке пострадали только штаны одного из ее участников, попавшие под лезвия газонокосилки, отметили авторы сообщества.
«У нас все с холодным оружием, смотрю, ходят», — написал пользователь сети, а другой ему ответил: «В основном с газонокосилками. Лучшее оружие, судя по видео».
Ранее рукопашный бой блондинки и брюнетки в Подмосковье попал на видео. «Ну так-то неплохо ушла от прохода в партер и через бедро кинула. Чувствуется не новичок», «Класс, но после броска добить надо было», «Женский UFC на минималках», «Он и есть главный приз победительницы», — прокомментировали драку юзеры.