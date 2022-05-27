Город
Сегодня в 20:59
1 мин.

Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео

Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео
Кадр: страница «МЫТИЩИ.LIVE» во «ВКонтакте»

Подмосковная «резня» газонокосилкой попала на видео, которое сняли очевидцы стычки и опубликовали в группе «МЫТИЩИ.LIVE» социальной сети «ВКонтакте». Жильцы одного из домов в Мытищах оказались свидетелями скандала между случайными прохожими и, по всей видимости, сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства.

На кадрах видеоролика один из горожан набрасывается на газонокосильщиков, а те отбиваются от подручными средствами. Затем один из рабочих схватился за косу и стал ею отгонять дебошира.

Местные жители считают, что конфликт начался из-за неаккуратного кошения газона работниками. «Вроде бы трава вылетела из-под техники и попала на мужчин рядом. Один из них психанул», — сказала очевидица инцидента.

В драке пострадали только штаны одного из ее участников, попавшие под лезвия газонокосилки, отметили авторы сообщества.

«У нас все с холодным оружием, смотрю, ходят», — написал пользователь сети, а другой ему ответил: «В основном с газонокосилками. Лучшее оружие, судя по видео».

Ранее рукопашный бой блондинки и брюнетки в Подмосковье попал на видео. «Ну так-то неплохо ушла от прохода в партер и через бедро кинула. Чувствуется не новичок», «Класс, но после броска добить надо было», «Женский UFC на минималках», «Он и есть главный приз победительницы», — прокомментировали драку юзеры.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.