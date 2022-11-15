Организатора и участников ОПГ «черных риелторов» осудили в Москве

Один из организаторов и шестеро участников организованной преступной группы «черных риелторов» приговорены судом к различным срокам лишения свободы, передает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. По данным ведомства, ущерб от деятельности ОПГ превысил 250 миллионов рублей.

«Приговором суда фигуранты признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком от 4,5 до 9 лет лишения свободы», — говорится в сообщении. Они обвинялись в нескольких эпизодах совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере»).

Самый большой срок получил юрист, гендиректор одной из московских фирм Рафаэль Хамидуллин. Именно он и находящийся сейчас в международном розыске его сообщник Фаиль Садретдинов организовали преступную группу, распределяли роли в ней и разрабатывали ее планы.

«Соучастники обеспечивали изготовление поддельных документов и путем обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищение с расчетных счетов банковских вкладов. Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 миллионов рублей», — сообщает ГСУ СК по Москве.

В суде было установлено, что в отдельных случаях «собственников внезапно выписывали из их квартир и прописывали в других субъектах, лишая их право на жилье». Во время следствия у фигурантов изъято более 60 паспортов граждан России, документы на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых людей, печати, штампы.

Одним из знаковых участников ОПГ стал адвокат Сергей Щербаков. По данным следствия и суда, он «неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества». Адвокат получил 4,5 года лишения свободы.

В ОПГ состоял и сын Фаиля Садретдинова Тимур. Он получил такой же срок, но с учетом отбытого в следственном изоляторе с момента задержания в августе 2019 года, был освобожден в зале суда.

Ранее Тверской районный суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы 35-летнего мощенника Алексея Ходырева. Под предлогом расширения таксопарка он выманил у инвесторов 2,1 миллиарда рублей.