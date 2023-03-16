В программе Мясникова назвали снижающий риск инсульта продукт

Снижающий риск инсульта продукт назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с ведущим Александром Мясниковым. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и ученый Анатолий Скальный признали пользу клюквы для профилактики разных заболеваний.

Клюкву часто использует для лечения простудных заболеваний, мочеполовых инфекций, при заболеваниях почек, для повышения иммунитета, улучшения пищеварения, стабилизации давления, укрепления сердца и сосудов, отметил Скальный. По словам специалистов, в ягоде содержится целый комплекс витаминов — групп С, Е, К1, В6 — и полезных микроэлементов.

Отмечается, что дефицит марганца, которого много в клюкве, может привести к развитию диабета второго типа, остеопороза, катаракты, атеросклероза и ишемической болезни сердца. А недостаток меди, которым тоже богата клюква, может спровоцировать геморрагический и ишемический инсульты.

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