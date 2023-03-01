Женщина родила ребенка во дворе жилого дома в Подмосковье

«У женщины это уже пятые роды. Дело было в ЖК "Томилино Парк" вечером 27 февраля», — уточнили в сообществе.

По данным канала, у роженицы начались стремительные схватки, и скорая помощь не успела приехать на вызов. Соседка женщины приняла роды на улице и отдала ребенка прибывшим медикам.

Новость удивила и обрадовала пользователей сети. «Везет же кому-то с легкими родами. Маме и мелкому — крепкого здоровья!», «Вот это стремительность!» — написали они.

Ранее уроженка Армавира родила ребенка в подъезде столичной многоэтажки. Скорую помощь на место вызвал сосед женщины.