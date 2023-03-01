05:27, 01 марта 2023
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Женщина родила ребенка во дворе жилого дома в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Во дворе жилого дома в Подмосковье женщина родила ребенка. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».
«У женщины это уже пятые роды. Дело было в ЖК "Томилино Парк" вечером 27 февраля», — уточнили в сообществе.
По данным канала, у роженицы начались стремительные схватки, и скорая помощь не успела приехать на вызов. Соседка женщины приняла роды на улице и отдала ребенка прибывшим медикам.
Новость удивила и обрадовала пользователей сети. «Везет же кому-то с легкими родами. Маме и мелкому — крепкого здоровья!», «Вот это стремительность!» — написали они.
Ранее уроженка Армавира родила ребенка в подъезде столичной многоэтажки. Скорую помощь на место вызвал сосед женщины.