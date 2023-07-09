«Романтик-байк» на улице Москвы попал на видео

В ролике мужчина и женщина сидят на красном байке с подсветкой и двумя сиденьями в ожидании светофора. Необычные транспортное средство заметили на Новослободской улице, отметил источник.

Пользователи сети оценили внешний вид «романтик-байка». Ролик набрал более двухсот положительных реакций.

Ранее в Москве заметили автомобиль BMW с «женским тюнингом». Меломанку сняли на видео в центре Москвы.