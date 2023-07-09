22:01, 09 июля 2023
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«Романтик-байк» на улице Москвы попал на видео
«Романтик-байк» для двух пассажиров заметили на проезжей части в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»
На проезжей части в столице заметили «романтик-байк» для двух пассажиров. Видео с ним опубликовали в Telegram-канале «Москва сейчас».
В ролике мужчина и женщина сидят на красном байке с подсветкой и двумя сиденьями в ожидании светофора. Необычные транспортное средство заметили на Новослободской улице, отметил источник.
Пользователи сети оценили внешний вид «романтик-байка». Ролик набрал более двухсот положительных реакций.
Ранее в Москве заметили автомобиль BMW с «женским тюнингом». Меломанку сняли на видео в центре Москвы.