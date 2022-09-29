В Роскачестве оценили актуальность покупки и продажи квартир

Актуальность покупки и продажи квартир в ближайшее время оценила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

«Как и в любой кризисный период, не стоит принимать необдуманных решений и подходить к покупке недвижимости на эмоциях. Недвижимость была и остается одним из самых надежных активов сохранения сбережений, и ликвидные варианты не снижаются в цене в период кризисов», — сказала эксперт.

При этом перед покупкой квартиры Шанаева рекомендовала следовать нескольким простым советам. Оценить риски и принять взвешенное решение позволит подсчет своих доходов и расходов: не стоит покупать недвижимость на последние сбережения. Выбирать квартиры важно с высокой ликвидностью и от застройщиков с хорошей репутацией.

Несмотря на восстановление спроса, продать сейчас вторичное жилье будет сложно даже с дисконтом в пять-десять процентов. Собственникам придется делать скидки от 15 до 30 процентов. Размер уступки зависит от состояния квартиры и ее местонахождения, отметила специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать квартиры со скидкой до 60 процентов. При этом собственники «вторички» в целом по России уступают покупателям до 30-40 процентов.