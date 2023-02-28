Роскомнадзор проверит публикации «ЧВК Редан» в соцсетях

Роскомнадзор проверит публикации в социальных сетях, связанные с деятельностью нового молодежного движения «ЧВК Редан», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

«Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь», — рассказал спикер Роскомнадзора. По словам собеседника издания, именно Росмолодежь дает запрет на ту или иную информацию о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, и на основании этих решений Роскомнадзор блокирует доступ к этой информации.

В сообществах в социальных сетях представители «Редана» публикуют противоречивую информацию о себе и своих целях. Часть представителей субкультуры утверждает, что они не пропагандируют насилие, национализм и ненависть. Однако другие адепты движения выступают против мигрантов и кавказцев, а также «гопников», к которым они причисляют и футбольных фанатов, говорилось в материале «Коммерсанта».

«Сейчас мы видим, как множество СМИ делают из этой "субкультуры" потенциальную угрозу, но каких-либо официальных данных о том, что существует некая деструктивная группировка, еще нет», — написала в своем Telegram-канале глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

Она также отметила, что «Редан» — это аниме-сообщество, которое существует уже несколько лет, а вещи с пауком — старая коллекция популярного молодежного бренда, не имевшая отношения к неформальному движению. При этом ребята, являвшиеся поклонниками аниме-движения, не понимают, как они оказались в центре всех новостных сводок.

Ранее стало известно, что более 300 подростков доставили в отделы полиции в Москве 24 и 25 февраля по делу «ЧВК Редан».