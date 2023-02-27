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18:00, 27 февраля 2023
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Сотни подростков задержали в Москве по делу «ЧВК Редан»

Сотни подростков задержали в Москве по делу «ЧВК Редан»
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Более 300 подростков доставили в отделы полиции в Москве 24 и 25 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Задержанные могут быть причастны к неформальной молодежной группировке «ЧВК Редан».

Собеседник агентства уточнил, что у несовершеннолетних изъяты ножи, газовые баллончики и страйкбольные пистолеты. На родителей 11 школьников составили протоколы по статье 5.35 КоАП России («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Ранее стало известно, что более 200 подростков задержали перед массовой дракой у ТЦ в Москве в пятницу, 24 февраля. Как отмечают СМИ, школьники относятся к конкурирующим субкультурам.

По данным СМИ, участники «ЧВК Редан» выступают против футбольных фанатов и мигрантов, однако в группировке отрицают эту информацию. Известно, что представители субкультуры любят аниме (их вдохновляет образ банды «Редан» из манги Hunter x Hunter) и ставят одной из своих целей защиту неформалов.

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