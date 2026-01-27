«Роскосмос» показал кадры надвигающегося на Москву снежного циклона

«Роскосмос» поделился фотографией, на которой запечатлен приближающийся к российской столице снежный циклон. Снимок опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

На фото можно увидеть снежный циклон, который находится западнее Москвы. В «Роскосмосе» отметили, что снимок удалось сделать при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», а также напомнили, что оранжевый уровень погодной опасности в столице будет действовать до 29 января.

Ранее ведущий специалист Центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил, что к среде, 28 января, в российской столице высота сугробов достигнет полуметра из-за выпадения половины месячной нормы осадков.