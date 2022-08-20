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Роспотребнадзор раскрыл пользу яблочных косточек для жителей мегаполисов

Роспотребнадзор раскрыл пользу яблочных косточек для жителей мегаполисов
Фото: Unsplash

Пользу яблочных косточек для жителей мегаполисов раскрыл Роспотребнадзор.

«Яблочные косточки богаты йодом, дефицит которого часто испытывают жители мегаполисов. Специфическое вещество, которое содержится в косточках яблок — ядовитый глюкозид амигдалин, также считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках этот витамин приносит пользу», — говорится в сообщении. При употреблении в больших количествах, яблочные косточки — это яд, предупредило ведомство.

Кроме того, сами яблоки содержат витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновую кислоту, флавоноиды и множество полезных для организма микроэлементов, уточнил Роспотребнадзор.

Ранее экономист объяснил подорожание фруктов и алкоголя к осени. Он добавил, что крупные торговые сети сохраняют низкие наценки на базовые продукты, в особенности социально значимые, а свои издержки компенсируют повышением стоимости товаров премиум-класса — дорогого алкоголя и деликатесов.

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