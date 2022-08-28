Роспотребнадзор предупредил об опасности покупки готовой еды

Об опасности покупки готовой еды предупредил столичный Роспотребнадзор.

«С продуктами питания могут передаваться возбудители сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней,. Кроме того, большой удельный вес составляют пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов», — уточнили в ведомстве.

Причины пищевых отравлений и инфекционных болезней связаны с нарушениями технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, несоблюдение правил личной гигиены поварами и кондитерами. Так, наиболее опасными продуктами считаются заправленные соусом многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень, а также плохо промытые фрукты и овощи.

Соответствующие блюда Роспотребнадзор рекомендует готовить самостоятельно. При этом следует тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать с кипятком зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно рубленое мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо, рыбу.

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