10 мая 2026, 06:05
Роспотребнадзор рассказал о «щите» против хантавируса
Роспотребнадзор: В пунктах пропуска через границу проводится усиленный контроль из-за хантавируса.
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готова к оперативному выявлению хантавируса Андес в случае завоза в страну. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Там заверили, что комплекс соответствующих мероприятий отработан, всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. «В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом Андес, система Роспотребнадзора готова к оперативному реагированию», – говорится в сообщении.
Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора обеспечены достаточным количеством диагностических тест-систем на хантавирусы.
