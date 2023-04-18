Россельхознадзор уничтожил 18 тонн контрабандного сыра дорблю

18 тонн изъятого таможенниками в Московской области контрабандного сыра дорблю из Литвы утилизированы, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Россельхознадзора.

«Санкционная продукция, в соответствии с законодательством, уничтожена», — говорится в ответе ведомства на запрос издания.

О задержании в Московской области фуры с 18 тоннами сыра дорблю на 16 тысяч евро из Литвы сообщила в понедельник, 17 апреля, Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, по документам машина с грузом следовала транзитом в Кыргызстан, однако развернулась в Самарской области и направилась в Подмосковье. Здесь товар перегрузили на автомобиль с российскими номерами.

«Таможенники отследили транспортное средство, задержали и направили на таможенный пост Московской таможни. (…) Партия передана органам Россельхознадзора для принятия решения», — говорилось в пресс-релизе.

Ранее сообщалось о задержании таможенниками в аэропорту Шереметьево тонны бивней мамонтов. Груз пытались вывезти контрабандой в Китай.