В популярной сети фастфуда заметили российские напитки

Напитки российского производства «Черноголовка» заметили москвичи в популярной сети фастфуда KFC. Фотографию с кассы самообслуживания опубликовали в группе «ВКонтакте» «Подслушано в Гольяново».

На снимке, сделанном очевидцами, видно, что в сети ресторанов быстрого питания стали продавать отечественную газировку четырех видов объемом 0,5 литра: Дюшес, Колу, Оригинальный лимонад и Байкал. Одна бутылка напитка стоит 99 рублей.

Пользователи в комментариях положительно оценили новинку, однако негативно отреагировали на цену напитку. «Она вкусная, но цены да, не наши», — написала одна из пользовательниц. Под постом также отметил, что в сетевых продуктовых магазинах напитки этой марки того же объема можно купить в два раза дешевле.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс», работа которого будет запущена в стране под новым брендом, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.

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