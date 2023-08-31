Россиян предупредили о дефиците культового фастфуда

В России ожидается дефицит культовой фастфуд-лапши «Доширак», сообщает Telegram-канал Mash. Причинами нехватки стали снижение курса рубля, недостаток кадров на заводе и сокращение отгрузок.

По имеющейся информации, работающие на производстве «Доширака» мигранты массово отправляются на заработки в Казахстан и Южную Корею. Лапшу быстрого приготовления отгружают только в крупные торговые сети.

Производители сообщили, что к октябрю поставки «Доширака» во все торговые точки наладятся. Повышения цен на продукт не ожидается.

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